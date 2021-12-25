Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Сибирью»

Главный тренер ХК СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Сибирью» в матче регулярного чемпионата КХЛ (4:3).

«Очень хороший матч, обоюдоострый, с моментами. Я думаю, понравилось зрителям. Самое главное: мы победили, идём дальше.



«Сибирь» играла вторым номером, моментами. Думаю, игра была качельная.



Воробьёв был особенно заряжен на гол? У всех наших игроков перед игрой заряженность. Я даже не видел момент с празднованием гола.



За один матч отменили два больших штрафа? Первый раз такое. Но это хоккей, что-то в первый раз всегда бывает», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» в Новосибирске сыграет с «Салаватом Юлаевым». СКА в Хабаровске встретится с «Амуром». Оба матча пройдут 27 декабря.