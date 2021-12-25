Мартемьянов: по накалу игра со СКА — одна из лучших в сезоне для «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов подвёл итоги встречи регулярного чемпионата со СКА (3:4).



«Боевая игра была со стороны обеих команд. Хороший соперник. Во многих компонентах сегодня мы не уступали, даже превосходили соперника. Даже при отрицательном счёте мы шли вперёд. Парням спасибо за проявленный характер, за то, что играли до конца. К сожалению, трёх забитых голов оказалось мало.

Одна из лучших игр в сезоне? Я бы сказал, по накалу одна из лучших игр. Мне, честно говоря, и самому понравилось, как играли. Хороший матч, где-то неожиданностей было много, пришлось самоотверженность проявлять людям. Благодарен команде, что шли до конца и руки не опускали. Надеюсь, что дальше будет лучше.

СКА неожиданно сыграл вторым номером? Есть тренерский штаб, который даёт задания. Думаю, что после проигрыша в Санкт-Петербурге они сделали выводы и постарались нас лишить пространства, от обороны сыграть. То, что в первом периоде они много шайб поймали на себя – это факт. Но я бы не сказал, что играли вторым номером. Они играли по игре, по счёту. Понимали, что если мы забьём, а они нет, то придётся раскрываться и мы поймаем на контратаке, и результат был бы в другую сторону. Я думаю, что сегодня на очко мы наиграли однозначно.

Чего не хватило в третьем периоде? Не скажу, что силы покидали. У соперника очень обученные ребята, там хоть и молодых много было, оборонялись очень чётко и продавливать оборону было сложновато. Много сил тратили. Где-то чересчур эмоции играли, выплеснулись много, через себя пропустили. Может, в концовке не совсем хватило, но я верю в парней, что в следующем матче всё получится.

Курьёзная шайба в ворота Сятери – проверка психологической устойчивости команды? Да, возможно. Но мы все ошибаемся. Не ошибается тот, кто ничего не делает. После пропущенного гола никакой паники в команде не было. Наоборот: мы старались поддержать нашего вратаря. Мы благодарны, что он играет так, и вообще никаких отрицательных эмоций не было. После четвёртого пропущенного гола – да, после первого – нет», – передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.