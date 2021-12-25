Форвард «Сибири» Шаров: сегодняшний матч — хорошая реклама хоккея

Нападающий «Сибири» Александр Шаров прокомментировал поражение от петербургского СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4).

«Проиграли. Имели много хороших моментов. Мне кажется, даже больше моментов, чем создал наш соперник, но мастерство сказывается и где-то немного нам не хватило для победы.

Когда догоняли – получалось лучше? Когда счёт равный, не хочется допускать ошибок, обрезаться. Когда мы проигрываем, нам надо отыгрываться, из-за этого где-то больше рискованных действий происходит, где-то больше преимущества у нас.

Сегодняшний матч – реклама хоккея? Я думаю, болельщикам виднее. Лично по себе я думаю, что хорошая игра, много шайб забитых. Много болельщиков, которые орут, и я думаю, это хорошая реклама.

Что позволяет команде не расклеиваться после курьёзных шайб? Наверное, наша уверенность. Сятери весь сезон нас тащит. Понятное дело, что ошибки все допускают рано или поздно. Она может случиться с каждым.

Непривычно, что СКА играл на контратаках? Немного да, непривычно. Но если вспоминать нашу игру в Питере, то тоже мы там первые два периода не очень хорошо играли, а третий период уже тоже заставили СКА обороняться больше. И, наверное, это тоже нам придало уверенности и сегодня.

Эмоции на сегодня не остались, но у нас есть завтра и послезавтра, чтобы всё накопить, и эмоции будут.

Удавалось держать себя в тонусе во втором периоде? Удавалось, много эмоций тратили. Где-то на лавке и тренерский штаб, и мы между собой всё равно старались друг друга успокаивать, если кто-то там слишком много эмоций покажет», – передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.