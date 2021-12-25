Мартемьянов: эмоций вылетело много. Завтра будем копить

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов рассказал о ротации в команде.
«Когда появится Аланов? По здоровью всё в порядке, хорошо тренируется. В первой половине чемпионата мы на каком месте были? Ниже. Всего играли в три пары. У нас был перерыв, опытных ребят поставили, чтобы молодые где-то не дрогнули. Но шесть защитников – пока Аланов в них не попал.
Ротацию минимизируем? Стараемся минимизировать. Команда сбивается, сплачивается и понимает, кто что может и кто что хочет. Не могу никаких комментариев дать по составу на следующую игру. Какой будет состав – будем смотреть завтра.
Состав зависит от того, насколько команда выплеснулась? Да, всё-таки парни понимают, что сил отдали много. И действительно могли зацепиться за счёт или хотя бы за одно очко. Но эмоций вылетело много. Завтра будем копить.
Целиком заполненный стадион при разрешённых 70%? Безусловно ощущалось, что было немного по-другому. Я благодарен болельщикам за поддержку, что люди оценили характер нашей команды, что мы руки не опускаем, идём вперёд. Честно скажу: я всегда ценю наших болельщиков. И когда в других командах работал, всегда это чувствовалось. Команду гнали вперёд. Трибуны не унывали – мы тоже», – передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.
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