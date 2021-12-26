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Расписание трансляций первого игрового дня молодёжного чемпионата мира – 2022

Расписание трансляций первого игрового дня молодёжного чемпионата мира – 2022
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Молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года начнётся 26 декабря в Канаде. В первой встрече турнира сыграют Финляндия и Германия 26 декабря в 22:00 мск.

Расписание трансляций первого игрового дня молодёжного чемпионата мира

27 декабря:
00:30. Россия U20 – Швеция U20 – Первый канал;

03:00. Чехия U20 – Канада U20 – Матч! Игра, Матч ТВ;

05:30. США U20 – Словакия U20 – Матч! Игра, Матч ТВ;

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.

Календарь МЧМ-2022
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