«Северсталь» в овертайме обыграла «Ак Барс» и прервала пятиматчевую серию поражений

Сегодня, 25 декабря, в Казани на «Татнефть-Арене» местный «Ак Барс» принимал «Северсталь» из Череповца в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).
На пятой минуте Давид Думбадзе открыл счёт в матче с передач Никиты Хлыстова и Руслана Абросимова, на 12-й минуте Егор Морозов увеличил преимущество гостей, забросив после паса Адама Лишки.
На 23-й минуте Дмитрий Кагарлицкий отыграл одну шайбу хозяев – ему ассистировали Михаил Глухов и Никита Лямкин, а на 27-й Владислав Кодола вновь увеличил преимущество гостей.
На 28-й минуте Кирилл Петров вновь сократил отставание казанцев в счёте после пасов Даниила Тарасова и Стивена Кэмпфера. На 35-й Кэмпфер сравнял счёт после передач Дмитрия Кагарлицкого и Пера Линдхольма.
В овертайме победную шайбу гостей забросил Давид Думбадзе, оформив дубль.
Таким образом, «Северсталь» прервала пятиматчевую серию поражений.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 25 декабря 2021
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