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«Северсталь» в овертайме обыграла «Ак Барс» и прервала пятиматчевую серию поражений

«Северсталь» в овертайме обыграла «Ак Барс» и прервала пятиматчевую серию поражений
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Сегодня, 25 декабря, в Казани на «Татнефть-Арене» местный «Ак Барс» принимал «Северсталь» из Череповца в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась победой гостей после овертайма со счётом 4:3 (2:0, 1:3, 0:0, 1:0).

На пятой минуте Давид Думбадзе открыл счёт в матче с передач Никиты Хлыстова и Руслана Абросимова, на 12-й минуте Егор Морозов увеличил преимущество гостей, забросив после паса Адама Лишки.

На 23-й минуте Дмитрий Кагарлицкий отыграл одну шайбу хозяев – ему ассистировали Михаил Глухов и Никита Лямкин, а на 27-й Владислав Кодола вновь увеличил преимущество гостей.

На 28-й минуте Кирилл Петров вновь сократил отставание казанцев в счёте после пасов Даниила Тарасова и Стивена Кэмпфера. На 35-й Кэмпфер сравнял счёт после передач Дмитрия Кагарлицкого и Пера Линдхольма.

В овертайме победную шайбу гостей забросил Давид Думбадзе, оформив дубль.

Таким образом, «Северсталь» прервала пятиматчевую серию поражений.

КХЛ - регулярный чемпионат
25 декабря 2021, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
ОТ
Северсталь
Череповец
0:1 Думбадзе (Хлыстов, Абросимов) – 04:16' (5x5)   0:2 Морозов (Лишка) – 11:30' (5x5)   1:2 Кагарлицкий (Глухов, Лямкин) – 22:27' (5x5)   1:3 Кодола – 26:43' (5x5)   2:3 Петров (Тарасов, Кэмпфер) – 27:13' (5x5)   3:3 Кэмпфер (Кагарлицкий, Линдхольм) – 34:24' (5x5)   3:4 Думбадзе (Емец) – 64:06' (3x3)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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