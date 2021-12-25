Якимов — о своей карьере: мне не нравится, что я так часто меняю команды

Нападающий московского «Динамо» Богдан Якимов поделился мнением о победе над «Торпедо» (6:3).

«Начало получилось чуть скомканным для нас. Большое спасибо Боче, что он оставил команду в игре. Хорошо, что потом удалось забить свои моменты и игра выровнялась. Затем нам удалось навязать свою игру и выиграть этот матч.

Выполняю обычную свою рутину вне льда, тренируюсь на льду – побольше бросаю, отрабатываю, делаю всё для команды. Слава богу, что всё это складывается в голы. Дай бог, чтобы и дальше так продолжалось. Скажу спасибо всем ребятам, тренерам и персоналу, что у меня очень быстро прошла адаптация. Уже давно очень хорошо чувствую себя в команде и на 100% ощущаю себя частью команды.

Много клубов сменил за последнее время? Да, если честно, мне не нравится, что я так часто меняю команды. Надеюсь, что сделаю всё, чтобы надолго остаться в «Динамо». Для этого нужно играть на команду и выполнять те функции, для которых меня сюда брали. Кудашов хочет, чтобы я достал все свои лучшие качества и показывал весь свой арсенал. Я должен не останавливаться на каком-то уровне, а нужно идти дальше и добавлять в своей игре», – передаёт слова Якимова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.