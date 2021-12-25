Шипачёв: рекорд Мальцева непобедимый. Давайте на другие рекорды замахнёмся

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (6:3) и ответил на вопрос о личных достижениях. В этой встрече российский форвард стал вторым после Сергея Мозякина игроком в истории КХЛ, набравшим 800 очков в лиге, и укрепился на третьем месте в списке бомбардиров бело-голубых за всю историю, где первое место занимает Александр Мальцев.
«Спасибо семье, спасибо тренеру первому, спасибо всем тренерам за доверие. Сегодня вот мне доверили, я вышел и воткнул в пустые. Помню прекрасно свой первый гол в КХЛ – Косте Барулину забил в игре с ЦСКА. Всё равно главное – это победы команды. Есть победа – все довольны, ты в порядке, даже если не набрал. Нет победы – тебе пихают в любом случае.
Понятно, что Мозякин – это легенда, это парень, который выиграл всё, что можно, доказал, что он умный и мастеровитый игрок. Его слова бесценны, это и ответственность для меня. Он мне сказал: «Давай, старайся, всё впереди у тебя». Желаю ему найти себя в дальнейшей жизни, будь это спорт или другая темка. Серёга хороший парень.
Как насчёт побить рекорд Мальцева? Рекорд Мальцева непобедимый. Давайте на другие рекорды замахнёмся», – передаёт слова Шипачёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 25 декабря 2021
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