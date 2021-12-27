Расписание трансляций второго игрового дня молодёжного чемпионата мира — 2022

Сегодня, в ночь с 27 на 28 декабря, в Канаде продолжатся матчи молодёжного чемпионата мира 2022 года по хоккею. Во второй день турнира будет сыграно четыре встречи, в том числе состоится и матч с участием сборной России. Соперником команды Сергея Зубова станет сборная Швейцарии.

00:30. Россия U20 – Швейцария U20 – Первый канал;

03:00. Германия U20 – Чехия U20 – «Матч! Игра», «Матч ТВ»;

05:30. Швеция U20 – Словакия U20 – «Матч! Игра», «Матч ТВ».

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.