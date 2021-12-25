Кэмпфер — об «Ак Барсе»: мне повезло, что я в такой команде с хорошими игроками

Защитник «Ак Барса» Стивен Кэмпфер поделился мнением об игре с «Северсталью» (3:4, ОТ).

«Мы здорово отыгрались во втором периоде. Это показывает, что у нас хорошая команда, что мы можем после плохого начала вернуться в игру. В третьем периоде нужно было реализовывать свои моменты, нам сегодня этого не хватило. За личной статистикой, конечно, смотришь, но в первую очередь нужно помогать команде.

Мне повезло, что я в такой команде с хорошими игроками, есть возможность реализовывать моменты. Но дело в победах, нужно всегда бороться за два очка. Мы плохо начали матч и плохо сыграли перед воротами, хотя в раздевалке говорили о том, что нужно играть с первых минут.

Заменой вратаря тренеры хотели разбудить команду, и это получилось. Игорь Бобков сыграл хорошо, но бросок в овертайме зашёл.

Пелино накануне присоединился к команде, пока у нас не было времени близко познакомиться. Думаю, он поможет нам, мы хорошо приняли его в коллективе, у него много знаний, которые нам помогут. Наша общая задача – улучшать игру и подниматься вверх в таблице», – цитирует Кэмпфера официальный сайт КХЛ.