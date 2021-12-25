Барберио: все знают про КХЛ, что здесь быстрый и интенсивный хоккей

Защитник «Ак Барса» Марк Барберио прокомментировал поражение от «Северстали» в дебютном для себя матче регулярного чемпионата КХЛ (3:4, ОТ).
«Здорово присоединиться к «Ак Барсу», нравится атмосфера в раздевалке, парни в команде отлично меня приняли. Жаль, что мы не победили, хотел бы в первом же матче одержать победу на домашней арене.
Но мы бились, заработали одно очко, будем двигаться дальше. Все знают про КХЛ, что здесь быстрый и интенсивный хоккей. Я давно не играл, четыре-пять недель, понимаю, что через пару матчей буду лучше чувствовать лёд, разыгрывать шайбу. В целом здесь хорошие хоккеисты, с которыми интересно играть», – цитирует Барберио официальный сайт КХЛ.
Напомним, в этой встрече «Северсталь» прервала пятиматчевую серию поражений.
- 25 декабря 2021
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