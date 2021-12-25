Ягр: работа Санты подошла к концу, теперь сосредоточусь на хоккее. Берегись, Ови

49-летний нападающий «Кладно» Яромир Ягр, опережающий форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в списке бомбардиров в истории НХЛ, сделал фотографию в костюме Санта-Клауса.

«Счастливого Рождества всем вам. Моя работа Санты в этом году закончена, так что теперь я могу сосредоточиться на хоккее. Берегись, Ови», – написал Ягр в «Твиттере».

36-летний капитан столичной команды Овечкин забросил свою 752-ю шайбу в НХЛ. Его ближайшая цель – чешский форвард Яромир Ягр (766), отставание от которого теперь составляет 14 шайб. Напомним, рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), а второе место занимает Горди Хоу (801).



В текущем сезоне Овечкин провёл 31 матч и набрал в них 47 очков: забросил 22 шайбы и отдал 25 результативных передач.