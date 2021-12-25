Молодёжная сборная Швейцарии возобновила тренировки после двух дней карантина

Из-за положительного результата теста на COVID-19 вся национальная молодёжная сборная Швейцарии с четверга находится на карантине. Сегодня, 25 декабря, швейцарцы возобновили тренировочный процесс, сообщает официальный сайт сборной Швейцарии.
Ранее единственный матч подготовки к чемпионату мира с Чехией пришлось отменить. Финальный состав на чемпионат мира будет объявлен в воскресенье, 26 декабря.
Напомним, сборная Швейцарии сыграет в одной группе со сборными Словакии, России, Швеции и США.
В первом матче на турнире Швейцария сыграет со сборной России 28 декабря в 00:30 мск. 29 декабря – с командой США, 31-го – со Словакией и 1 января – со сборной Швеции.
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).
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