«Наш тренер известнее, чем ваш тренер». ИИХФ представила молодёжную сборную России

Международная федерация хоккея в своём «Твиттере» представила все участвующие в МЧМ-2022 сборные одной фразой.
США: «Все голы будут в стиле Зеграс-Милано»;
Канада: «Серебряные колокольчики, серебряные колокольчики, время Рождества»;
Финляндия: «Мы лучшие по прыжкам в замёрзшие озёра»;
Швеция: «Ура! Больше никаких побед по круговой системе!»;
Россия: «Наш тренер известнее, чем ваш тренер»;
Чехия: «Мы называем Эдмонтон «Мразектаун»;
Германия: «Привет, Леон! Можешь побриться и сделать поддельные документы?»;
Словакия: «Эксперты прогнозируют еще одну бронзовую медаль в 2031 году»;
Швейцария: «Проиграть в финале Швеции было бы здорово»;
Австрия: «Можно мы сходим в торговый центр?».
Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).
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