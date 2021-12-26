«Наш тренер известнее, чем ваш тренер». ИИХФ представила молодёжную сборную России

Международная федерация хоккея в своём «Твиттере» представила все участвующие в МЧМ-2022 сборные одной фразой.

США: «Все голы будут в стиле Зеграс-Милано»;

Канада: «Серебряные колокольчики, серебряные колокольчики, время Рождества»;

Финляндия: «Мы лучшие по прыжкам в замёрзшие озёра»;

Швеция: «Ура! Больше никаких побед по круговой системе!»;

Россия: «Наш тренер известнее, чем ваш тренер»;

Чехия: «Мы называем Эдмонтон «Мразектаун»;

Германия: «Привет, Леон! Можешь побриться и сделать поддельные документы?»;

Словакия: «Эксперты прогнозируют еще одну бронзовую медаль в 2031 году»;

Швейцария: «Проиграть в финале Швеции было бы здорово»;

Австрия: «Можно мы сходим в торговый центр?».



Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).