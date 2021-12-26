Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Наш тренер известнее, чем ваш тренер». ИИХФ представила молодёжную сборную России

«Наш тренер известнее, чем ваш тренер». ИИХФ представила молодёжную сборную России
Комментарии

Международная федерация хоккея в своём «Твиттере» представила все участвующие в МЧМ-2022 сборные одной фразой.

США: «Все голы будут в стиле Зеграс-Милано»;

Канада: «Серебряные колокольчики, серебряные колокольчики, время Рождества»;

Финляндия: «Мы лучшие по прыжкам в замёрзшие озёра»;

Швеция: «Ура! Больше никаких побед по круговой системе!»;

Россия: «Наш тренер известнее, чем ваш тренер»;

Чехия: «Мы называем Эдмонтон «Мразектаун»;

Германия: «Привет, Леон! Можешь побриться и сделать поддельные документы?»;

Словакия: «Эксперты прогнозируют еще одну бронзовую медаль в 2031 году»;

Швейцария: «Проиграть в финале Швеции было бы здорово»;

Австрия: «Можно мы сходим в торговый центр?».

Молодёжный чемпионат мира пройдёт с 26 декабря по 5 января в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021