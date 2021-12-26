Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 26 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 26 декабря.



На Западе конференции на первом месте по-прежнему находится санкт-петербургский СКА, обыгравший «Сибирь» (4:3). У армейцев 60 очков после 42 матчей. На один балл отстаёт московское «Динамо», выигравшее у «Торпедо» (6:3) и сыгравшее такое же количество встреч. На третьей позиции расположился финский «Йокерит», набравший 56 очков в 42 матчах. Столько же баллов у идущего ниже московского ЦСКА, на счету которого на один матч меньше.



В Восточной конференции сохраняет лидерство «Металлург». Магнитогорцы обыграли «Витязь» (5:3) и смогли набрать 65 баллов в 42 встречах. Второе место занимает «Трактор», переигравший «Барыс» (4:2) и набравший 61 очко в 43 матчах. Третья строчка — за «Салаватом Юлаевым», который выиграл у «Автомобилиста» (4:2). Уфимцы имеют в своём активе 57 баллов после 42 встреч. Столько же баллов у «Ак Барса», который уступил «Северстали» (3:4, ОТ).

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, «Йокерит», ЦСКА, «Локомотив», «Северсталь», «Спартак», «Динамо» Минск.



На Востоке в восьмёрке сильнейших «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик», «Барыс».