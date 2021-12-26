Тихонов эмоционально прокомментировал победу над «Автомобилистом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Виктор Тихонов-младший дал эмоциональный комментарий матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (4:2).
«Удачно забили четыре шайбы в первом периоде. Соперник очень активно играл, не сказал бы, что первый период пошёл по счету, но молодцы, с реализацией у нас всё получалось. Довели в итоге матч до победы. Когда играешь в большинстве с такими мастерами, самое главное — найти клюшку, а ребята все сами сделают. На самом деле, была очень крутая атмосфера «Мишкопада». Я почему-то думал, что это всё произойдёт после забитого гола, ждал и искал, где мишка? Мне очень понравилось!» — цитирует Тихонова официальный сайт КХЛ.
«Салават» одержал пятую победу в шести матчах, «Автомобилист» потерпел четвёртое поражение кряду.
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