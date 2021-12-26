Корнилов: перед МЧМ меня немного беспокоит форма наших вратарей

Комментатор и бывший хоккеист Кирилл Корнилов поделился ожиданиями от МЧМ-2022.

«Одного лидера сложно выделить. Чтобы бороться за медали, у нас каждый парень в каждой тройке, в каждой паре обороны, каждый вратарь должен обладать лидерскими качествами. Как бы это банально ни звучало. Потому что соперники далеко не слабые. Мы должны быть готовы к тому, что против нас будут играть вторым номером, и для того, чтобы рассчитывать на успех, нам необходимо, чтобы никто не выпадал из обоймы.

Меня, честно говоря, немного беспокоит форма наших вратарей. Тот же Ярослав Аскаров должной игровой практики в своем клубе не имел. Егор Гуськов, на мой взгляд, чуть задержался в молодежном хоккее. И здесь вопрос, как он смог психологически себя подготовить к этому крупному международному турниру», – сказал Корнилов в интервью «Известиям».

Молодёжный чемпионат мира 2022 года начинается в воскресенье, 26 декабря. Подопечные Сергея Зубова сыграют с командой Швеции (0:30 мск), канадцы встретятся с Чехией (3:00 мск).