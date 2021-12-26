Плющев: у ЦСКА лучший состав в лиге – если отбросить вратарскую линию

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением об игре ЦСКА в текущем сезоне.

«Как воспитанник столичного армейского клуба, слежу за родными красно-синими с особым вниманием, а иногда и юмором. Пока ситуация крайне неопределённая. ЦСКА весь чемпионат идёт четвёртым-шестым на Западе, хотя с точки зрения кадрового потенциала у армейцев, наверное, лучший состав в лиге – если отбросить вратарскую линию.

Зачем юмор? Веселит, что большой интерес у прессы вызвал ход с заменой вратаря в овертайме. С точки зрения пиара этот ход, наверное, интересный, но с точки зрения непосредственно хоккея он, если откровенно, пустоват, что и подтвердил Кубок Первого канала, когда в овертайме матча с финнами на ровном месте потеряли трофей.

В нападении у армейцев много мастеров по меркам КХЛ, они должны решать если не в овертаймах, то в штрафных бросках. Поэтому риск с заменами вратаря, на мой взгляд, не оправдан – у армейцев есть потенциал брать своё в классике, без форс-мажора.

Что мешает ЦСКА подняться к вершине? Игра в атаке. С большим уважением отношусь к Фёдорову-игроку, это был большой, объемный центрфорвард. Отсюда ожидания, что после ухода Игоря Никитина Сергей сможет поставить классический армейский хоккей, да он в общем-то и сам обещал это сделать.

Увы, пока не получается. Меньше ЦСКА на Западе забили только Сочи и Рига. Получается, пока это и есть «фишка» нового тренера. А замена вратаря – всего лишь отвлекающий фактор», – цитирует Плющева Russia-Hockey.