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Матчи Россия – Словакия на молодёжном чемпионате мира: статистика и история

Матчи Россия – Словакия на молодёжном чемпионате мира: статистика и история
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В ночь с 29 на 30 декабря сборная России проведёт свой третий матч на молодёжном чемпионате по хоккею. Соперником российской команды станет сборная Словакии. Начало матча запланировано на 00:30 мск.

Турнирная таблица МЧМ-2022

Сборные России и Словакии встречались на молодёжных чемпионатах мира 15 раз. Россияне одержали 13 побед, два матча завершились вничью.

МЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчётАвторы голов
МЧМ-1996СШАГруппаРоссия — Словакия3:3Петраков, Набоков, Королюк — Сомик, Орсаг, Бицек
МЧМ-1997ШвейцарияГруппаРоссия — Словакия4:3Антипов, Самсонов (2), Зюзин — Сомик, Бицек, Шламиар
МЧМ-1998ФинляндияГруппаРоссия — Словакия4:0Кровопусков (3), Чернов
МЧМ-1999КанадаПолуфиналРоссия — Словакия3:2Балмочных, Добрышкин, Вереникин — Цибак, Гудек
МЧМ-2001РоссияМатч за 7-е местоРоссия — Словакия4:3 БГребешков, Чистов (2), Шефер (ПБ) — Копецки, Бартович, Сабо
МЧМ-2003КанадаГруппаРоссия — Словакия4:0Григоренко, Аншаков, Полушин, Пережогин
МЧМ-2004ФинляндияГруппаРоссия — Словакия2:2Овечкин, Шкотов — Ружичка, Шагат
МЧМ-2006КанадаГруппаРоссия — Словакия6:2Чурилов, Лемтюгов, Зубов, Лисин, Малкин, Емелин — Секера, Лашчек
МЧМ-2009КанадаГруппаРоссия — Словакия8:1Филатов (3), Гончаров (2), Головков, Андронов, Коростин — Бежак
МЧМ-2009КанадаМатч за 3-е местоРоссия — Словакия5:2Чернов, Гончаров, Филатов (2), Кугрышев — Штайнох, Татар
МЧМ-2012КанадаГруппаРоссия — Словакия3:1Ожиганов, Науменков, Кучеров — Бубела
МЧМ-2013РоссияГруппаРоссия — Словакия3:2 ОТКучеров, Хохлачёв, Яруллин — Матис, Мраз
МЧМ-2016ФинляндияГруппаРоссия — Словакия2:1Лаута, Рыков — Ярош
МЧМ-2017КанадаГруппаРоссия — Словакия2:0Гурьянов, Тренин
МЧМ-2019КанадаЧетвертьфиналРоссия — Словакия8:3Денисенко, Старков, Алексеев, Шашков, Костин (2), Слепец, Морозов — Фегервары, Роман, Иван
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