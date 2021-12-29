Матчи Россия – Словакия на молодёжном чемпионате мира: статистика и история
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В ночь с 29 на 30 декабря сборная России проведёт свой третий матч на молодёжном чемпионате по хоккею. Соперником российской команды станет сборная Словакии. Начало матча запланировано на 00:30 мск.
Сборные России и Словакии встречались на молодёжных чемпионатах мира 15 раз. Россияне одержали 13 побед, два матча завершились вничью.
|МЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|МЧМ-1996
|США
|Группа
|Россия — Словакия
|3:3
|Петраков, Набоков, Королюк — Сомик, Орсаг, Бицек
|МЧМ-1997
|Швейцария
|Группа
|Россия — Словакия
|4:3
|Антипов, Самсонов (2), Зюзин — Сомик, Бицек, Шламиар
|МЧМ-1998
|Финляндия
|Группа
|Россия — Словакия
|4:0
|Кровопусков (3), Чернов
|МЧМ-1999
|Канада
|Полуфинал
|Россия — Словакия
|3:2
|Балмочных, Добрышкин, Вереникин — Цибак, Гудек
|МЧМ-2001
|Россия
|Матч за 7-е место
|Россия — Словакия
|4:3 Б
|Гребешков, Чистов (2), Шефер (ПБ) — Копецки, Бартович, Сабо
|МЧМ-2003
|Канада
|Группа
|Россия — Словакия
|4:0
|Григоренко, Аншаков, Полушин, Пережогин
|МЧМ-2004
|Финляндия
|Группа
|Россия — Словакия
|2:2
|Овечкин, Шкотов — Ружичка, Шагат
|МЧМ-2006
|Канада
|Группа
|Россия — Словакия
|6:2
|Чурилов, Лемтюгов, Зубов, Лисин, Малкин, Емелин — Секера, Лашчек
|МЧМ-2009
|Канада
|Группа
|Россия — Словакия
|8:1
|Филатов (3), Гончаров (2), Головков, Андронов, Коростин — Бежак
|МЧМ-2009
|Канада
|Матч за 3-е место
|Россия — Словакия
|5:2
|Чернов, Гончаров, Филатов (2), Кугрышев — Штайнох, Татар
|МЧМ-2012
|Канада
|Группа
|Россия — Словакия
|3:1
|Ожиганов, Науменков, Кучеров — Бубела
|МЧМ-2013
|Россия
|Группа
|Россия — Словакия
|3:2 ОТ
|Кучеров, Хохлачёв, Яруллин — Матис, Мраз
|МЧМ-2016
|Финляндия
|Группа
|Россия — Словакия
|2:1
|Лаута, Рыков — Ярош
|МЧМ-2017
|Канада
|Группа
|Россия — Словакия
|2:0
|Гурьянов, Тренин
|МЧМ-2019
|Канада
|Четвертьфинал
|Россия — Словакия
|8:3
|Денисенко, Старков, Алексеев, Шашков, Костин (2), Слепец, Морозов — Фегервары, Роман, Иван
Комментарии
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