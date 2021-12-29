Матчи Россия – Словакия на молодёжном чемпионате мира: статистика и история

В ночь с 29 на 30 декабря сборная России проведёт свой третий матч на молодёжном чемпионате по хоккею. Соперником российской команды станет сборная Словакии. Начало матча запланировано на 00:30 мск.

Сборные России и Словакии встречались на молодёжных чемпионатах мира 15 раз. Россияне одержали 13 побед, два матча завершились вничью.