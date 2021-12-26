Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Эллис: у сборной России нет недостатка в таланте, она спокойно может биться за медаль МЧМ

Эллис: у сборной России нет недостатка в таланте, она спокойно может биться за медаль МЧМ
Комментарии

Автор The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением о молодёжной сборной России на предстоящем молодёжном чемпионате мира.

«Странно, что в сборную России не взяли легионеров, из невызванных можно выделить Кузнецова, он очень хорош. Но мне нравится, как выглядит сборная России, и все в большом предвкушении от Матвея Мичкова. У этой сборной России нет недостатка в таланте. Да, по сравнению с прошлыми годами состав молодой, но я всё равно думаю, что эта команда может спокойно бороться за медаль.

Если говорить о главном фаворите, то сложно спорить с глубиной сборной Канады, у неё отличные вратари, надёжная линия обороны. Но мне также нравится состав сборной Швеции – у них много талантов, например Эклунд и Хольц, очень хорошие вратари – Валльстедт, наверное, один из лучших голкиперов на этом турнире. Затем мы смотрим на Россию, у которой глубокая атака плюс есть Аскаров, а мы знаем, как он хорош, когда показывает свою лучшую игру. Я бы назвал эти три команды, но если надо выбрать одну – выберу Канаду. Это один из сильнейших составов Канады за долгое время с точки зрения глубины», – сказал Эллис.

«Россия может на равных конкурировать с Канадой и США». Прогнозы экспертов на МЧМ-2022 «Россия может на равных конкурировать с Канадой и США». Прогнозы экспертов на МЧМ-2022
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021