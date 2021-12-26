Эллис: у сборной России нет недостатка в таланте, она спокойно может биться за медаль МЧМ

Автор The Hockey News Стивен Эллис поделился мнением о молодёжной сборной России на предстоящем молодёжном чемпионате мира.

«Странно, что в сборную России не взяли легионеров, из невызванных можно выделить Кузнецова, он очень хорош. Но мне нравится, как выглядит сборная России, и все в большом предвкушении от Матвея Мичкова. У этой сборной России нет недостатка в таланте. Да, по сравнению с прошлыми годами состав молодой, но я всё равно думаю, что эта команда может спокойно бороться за медаль.

Если говорить о главном фаворите, то сложно спорить с глубиной сборной Канады, у неё отличные вратари, надёжная линия обороны. Но мне также нравится состав сборной Швеции – у них много талантов, например Эклунд и Хольц, очень хорошие вратари – Валльстедт, наверное, один из лучших голкиперов на этом турнире. Затем мы смотрим на Россию, у которой глубокая атака плюс есть Аскаров, а мы знаем, как он хорош, когда показывает свою лучшую игру. Я бы назвал эти три команды, но если надо выбрать одну – выберу Канаду. Это один из сильнейших составов Канады за долгое время с точки зрения глубины», – сказал Эллис.