HockeyNews.se: Швецию на старте МЧМ ждёт русский медведь

26 декабря в Канаде стартует МЧМ-2022. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Начало матча запланировано на ночь с 26 на 27 декабря.
Перед матчем шведское СМИ Hockeynews.se анонсировало матч словами: «Швецию на старте МЧМ ждёт русский медведь».
Напомним, встречу в прямом эфире будет транслировать Первый канал. Трансляция будет также доступна на официальном сайте Первого канала. Старт матча запланирован на 00:30 мск.
молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи будут проходить в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. Вторая игра российской команды состоится в ночь с 27 на 28 декабря. Сборная России встретится со Швейцарией. Старт матча запланирован на 0:30 мск.
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