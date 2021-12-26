Монтен поделился мнением о сборной России перед стартовым матчем МЧМ-2022

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен поделился мнением о сборной России перед стартовым матчем на молодёжном чемпионате мира – 2022.

«Это очень, очень хорошая команда. Я думаю, что это команда, которая, по моему мнению, хороша в корректировках, они очень ловки, хорошо владеют шайбой и хороши в быстрых атаках. Поэтому важно быть очень осторожным в том, где вы находитесь с шайбой на площадке», – цитирует Монтена HockeyNews.se.

26 декабря в Канаде стартует МЧМ-2022. Сборная России начнёт своё выступление на турнире в первый же день. Соперником российской команды станет сборная Швеции. Начало матча запланировано на ночь с 26 на 27 декабря.

Напомним, молодёжный чемпионат мира пройдёт в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи будут проходить в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России сыграет в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. Вторая игра российской команды состоится в ночь с 27 на 28 декабря. Сборная России встретится со Швейцарией. Старт матча запланирован на 0:30 мск.