Фетисов — о Мичкове: дайте парню играть. Не хотел бы, чтобы на него накладывалось давление

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов рассказал о давлении, которое оказывается на 17-летнего форварда сборной России Матвея Мичкова.



«Может ли Мичков стать MVP на молодёжном чемпионате мира? А зачем ему это надо? Дайте парню играть. Я за свою жизнь видел талантливых игроков, которые не смогли раскрыться и заиграть на взрослом уровне. Поэтому пока все эти рекорды ни о чём не говорят. Безусловно, талант — очень важная часть успеха, но важно ещё справиться с психологией и популярностью.



Если получится, есть шанс заиграть и добиться хороших результатов, не справится — будем вспоминать его как одного из самых талантливых юниоров. Не хотел бы, чтобы на него сейчас накладывалось давление со стороны общественности. Это помешает общей сыгранности команды», — цитирует Фетисова «РБК-Спорт».