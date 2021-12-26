Фазель: скрещиваю пальцы, чтобы МЧМ-2022 прошёл хорошо. Ситуация с пандемией сумасшедшая

Бывший глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о предстоящем молодёжном чемпионате мира 2022 года в Канаде и ситуации с коронавирусом.



«На турнире на трибуны разрешено пускать не больше 50% зрителей. Никто не защищён от ковида, и я реально скрещиваю пальцы, чтобы всё прошло нормально. Сегодня ситуация с пандемией снова очень сумасшедшая, вы знаете, что ИИХФ уже отменила все свои турниры в январе, и это всё похоже на дамоклов меч. Но я надеюсь, что ИИХФ способна провести этот чемпионат мира», — приводит слова Фазеля ТАСС.



Напомним, сборная России стартует на МЧМ-2022 в понедельник, 27 декабря, матчем с командой Швеции. Начало встречи — в 0:30 по московскому времени.