Чибриков рассказал, как живёт сборная России в «пузыре» на МЧМ-2022

Нападающий санкт-петербургского СКА и молодёжной сборной России Никита Чибриков перед началом МЧМ-2022 поделился впечатлениями о жизни в «пузыре» в Эдмонтоне, а также рассказал об игре за армейский клуб.



«Как проходит день в «пузыре» в Эдмонтоне? Делаю всё по командному расписанию, особенно здесь не развлечёшься. Ледовые тренировки и поход в зал – самое интересное, что происходит в течение дня, в остальное время мы сидим в номерах. В такие моменты много общаемся, находимся в одном помещении все вместе.



Как общаемся в команде, когда нельзя выходить из номеров? Тут это не такая большая проблема. После двухдневного карантина нам разрешили входить в общую комнату, где мы едим и общаемся. Можно и ходить друг к другу в номера, но, конечно, не толпой, а по два-три человека. Поэтому у нас нет проблемы в том, чтобы пообщаться с игроками или персоналом команды.



То, что у нас длинные сборы — обычное дело для России. Это нужно, потому что во всех клубах — разное видение и тактика, поэтому, чтобы успеть перестроиться и сыграться в связке с новыми партнёрами, нужно время. Для этого мы собираемся так рано. Что касается моих одноклубников — конечно, от этого только легче. Коллектив здесь хороший и дружный, я не вижу проблемы в том, что кого-то больше, а кого-то меньше. Многие знакомы ещё с детских школ.



Переезд в Петербург? Не я принял решение перейти в СКА. «Динамо» поменяло меня и двух других игроков на Дмитрия Кагарлицкого. Мой выбор был в том, продолжить ли карьеру в молодёжной лиге в Канаде или же остаться в России в СКА. Тогда бушевал коронавирус, я посоветовался с отцом, агентами и руководством СКА, и мы решили остаться в России. Тем более клуб предоставил очень хорошие условия, помог мне, и я сейчас развиваюсь в этой системе», — цитирует Чибрикова пресс-служба КХЛ.