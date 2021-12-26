ЦСКА одержал победу над минским «Динамо», дважды уступая в счёте по ходу матча

Московский ЦСКА одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с минским «Динамо» со счётом 6:4 (1:2, 3:1, 2:1). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



На третьей минуте счёт открыл форвард ЦСКА Матвей Гуськов, голевой пас сделал Андрей Светлаков. На девятой минуте ответную шайбу забросил Сергей Сапего с передач Тейлора Бека и Ильи Усова.



На 11-й минуте минчане вышли вперёд, автором гола стал Илья Усов, результативный пас на счету Маттиаса Теденбю и Бека. На 25-й минуте армейцы забросили вторую шайбу благодаря усилиям Лукаса Валльмарка, ассистенты — Матвей Гуськов и Артём Сергеев.

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На 26-й минуте «Динамо» снова оказалось впереди, дубль оформил Усов. Через 1,5 минуты армейцы во второй раз сравняли счёт, гол забил Артём Блажиевский после паса от Андрея Светлакова. На последней минуте второго периода ЦСКА вышел вперёд. Автором заброшенной шайбы стал Павел Карнаухов, передача на счету Юакима Нордстрёма.



На 50-й минуте Даррен Диц забросил первую шайбу за ЦСКА. На 58-й минуте минчане сократили отставание, автором гола стал Маттиас Теденбю. На 58-й минуте Владислав Каменев отправил шайбу в пустые ворота.

В параллельной встрече, которая прошла в Риге, местное «Динамо» в серии буллитов одержало победу над «Куньлунем» со счётом 3:2. Для подопечных Владимира Крикунова этот выигрыш стал первым за шесть матчей.