Каменев забил из своей зоны в пустые ворота минского «Динамо», переправив шайбу в воздухе

Московский ЦСКА одержал победу над минским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 6:4. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве.



На 58-й минуте гол в пустые ворота забил форвард армейцев Владислав Каменев. Нападающий в воздухе в своей зоне переправил шайбу после того, как её выбросил после атаки минчан Артём Сергеев.

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ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, после 42 матчей набрав 58 очков. «Динамо» — на восьмой строчке Запада, имея в своём активе 48 баллов после 43 встреч.



В следующем матче армейцы сыграют дома с московским «Динамо» (28 декабря), минчане примут «Металлург» (29 декабря).