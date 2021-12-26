Бедард снова будет 13-м нападающим сборной Канады в матче с Чехией на МЧМ-2022
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Завтра, 27 декабря, сборная Канады проведёт свой первый матч на молодёжном чемпионате мира 2022 года с командой Чехии. Встреча пройдёт в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». Начало — в 3:00 по московскому времени.
Журналист TSN Марк Мастерс в «Твиттере» опубликовал состав канадской команды на предстоящую встречу. 16-летний форвард Коннор Бедард станет 13-м нападающим Канады.
Состав сборной Канады:
Гаранд;
Пауэр — Сили, Перфетти — Райт — Бурго;
Гуле — Кормье, Джонсон — Мактавиш — Бурк;
Целльвегер — Себранго, Нейборс — Грейг — Сурдиф;
Ламбос, Кайлли — Денуайе — Гюнтер;
Бедард.
Сборная Канады на молодёжном чемпионате мира 2022 года попала в группу А, где также сыграет с командами Финляндии, Германии и Австрии.
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