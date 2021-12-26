Бедард снова будет 13-м нападающим сборной Канады в матче с Чехией на МЧМ-2022

Завтра, 27 декабря, сборная Канады проведёт свой первый матч на молодёжном чемпионате мира 2022 года с командой Чехии. Встреча пройдёт в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс». Начало — в 3:00 по московскому времени.



Журналист TSN Марк Мастерс в «Твиттере» опубликовал состав канадской команды на предстоящую встречу. 16-летний форвард Коннор Бедард станет 13-м нападающим Канады.



Состав сборной Канады:



Гаранд;



Пауэр — Сили, Перфетти — Райт — Бурго;

Гуле — Кормье, Джонсон — Мактавиш — Бурк;

Целльвегер — Себранго, Нейборс — Грейг — Сурдиф;

Ламбос, Кайлли — Денуайе — Гюнтер;

Бедард.



Сборная Канады на молодёжном чемпионате мира 2022 года попала в группу А, где также сыграет с командами Финляндии, Германии и Австрии.