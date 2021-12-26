«Йокерит» заключил новое соглашение с чешским защитником Скленичкой

Чешский защитник «Йокерита» Давид Скленичка подписал новый контракт с клубом, информирует официальный сайт финской команды.



Сообщается, что соглашение рассчитано сроком на два года.



«Я действительно счастлив, что смогу продолжить играть за «Йокерит» как минимум следующие два года. Клуб дал мне шанс два года назад, и мой опыт здесь был исключительно положительным. Я смог развиваться как игрок во всех аспектах, и чрезвычайно благодарен клубу за это», — заявил Скленичка.



«У Скленички потрясающая физика, он борется в каждом матче. В 25 лет у него всё ещё есть возможность развиваться, что для нас очень хорошо», — заявил генеральный менеджер клуба Яри Курри.



В нынешнем регулярном чемпионате Скленичка принял участие в 40 матчах, набрав 11 (4+7) очков.