С. Фёдоров поделился мнением об игровой форме голкипера ЦСКА Федотова

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с минским «Динамо» (6:4).



«Если честно, я ещё не отошёл от хоккея. У нас был очень серьёзный, быстрый соперник, который показал, как играть в атаке. Ребятам сказали, что и такие игры надо вытаскивать, уметь собраться в нужный момент. Я рад, что мы смогли сыграть правильно, нашли пути к воротам соперника. Сыграли хоть и не все 60 минут, но всё же большую часть времени именно в тот хоккей, который всегда хотим видеть от команды.



После небольшого перерыва нам попался очень серьёзный соперник. Рад за ребят и благодарю команду, что смогли не только перестроиться, но и почистить какие-то зоны нашей игры во время сложного периода, когда соперник здорово держал шайбу и нас атаковал.



Игроки хорошо понимали, что сегодня мы отмечаем юбилей клуба, но немного подумали, что обычная календарная игра.



Была необходимость дать другой импульс нашим звеньям, на мой взгляд, что-то получилось, не скажу, что были кардинальные изменения, но всё-таки какую-то энергию дать определённым звеньям удалось.



Даррен Диц играл хорошо. Проходит период его адаптации в команде. Через пять-семь игр будет уместно говорить о его игре. Но, я думаю, она будет только лучше.



Когда в составе появится другой новичок Владислав Провольнев? Владислав тренируется, набирает форму, мы внимательно следим за его развитие. Не назову точную дату. Сейчас мы хотим, чтоб он набрал хорошую физическую форму.



Какая ситуация с Нестеровым, Слепышевым и Поповым? Я надеюсь, что до нового года ребята появятся в составе. Доктора подскажут, прогнозы пока позитивные.



После Кубка Первого канала Федотову не везёт? В этом есть доля правды, но сегодня в третьем периоде он сыграл на своём уровне. Сначала наши игроки не могли контролировать отскоки. На наши действия в стартовом отрезке повлияла пауза и то, что мы сыграли более 40 матчей – на вратаря легла большая нагрузка и, я думаю, у него до этого не было раньше подобного опыта такой интенсивной игры», — цитирует Фёдорова пресс-служба клуба.