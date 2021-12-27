Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 27 декабря

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 27 декабря.
В Западной конференции на первом месте находится санкт-петербургский СКА, набравший 60 очков после 42 матчей. На один балл отстаёт московское «Динамо», сыгравшее аналогичное количество встреч. На третью строчку вышел ЦСКА, обыгравший накануне минское «Динамо» (6:4). Подопечные Сергея Фёдорова имеют 58 баллов после 42 встреч.
В Восточной конференции первую строчку сохраняет «Металлург», имеющий в своём активе 65 баллов после 42 встреч. Второе место занимает «Трактор», набравший 63 балла в 44 встречах. Третью строчку занимает «Салават Юлаев», имеющий 56 баллов после 42 встреч. Столько же баллов имеет «Ак Барс».
В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, ЦСКА, «Йокерит», «Локомотив», «Северсталь», «Спартак» и «Динамо» Минск.
На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».
- 27 декабря 2021
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