Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Металлург Мг». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 27 декабря

Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 27 декабря
Комментарии

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф по состоянию на 27 декабря.

В Западной конференции на первом месте находится санкт-петербургский СКА, набравший 60 очков после 42 матчей. На один балл отстаёт московское «Динамо», сыгравшее аналогичное количество встреч. На третью строчку вышел ЦСКА, обыгравший накануне минское «Динамо» (6:4). Подопечные Сергея Фёдорова имеют 58 баллов после 42 встреч.

В Восточной конференции первую строчку сохраняет «Металлург», имеющий в своём активе 65 баллов после 42 встреч. Второе место занимает «Трактор», набравший 63 балла в 44 встречах. Третью строчку занимает «Салават Юлаев», имеющий 56 баллов после 42 встреч. Столько же баллов имеет «Ак Барс».

Турнирная таблица КХЛ

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, ЦСКА, «Йокерит», «Локомотив», «Северсталь», «Спартак» и «Динамо» Минск.

На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Ак Барс», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021