Стал известен состав сборной Швеции на матч с Россией на МЧМ-2022
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Стал известен состав сборной Швеции на матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой России. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало матча — в 0:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Состав сборной Швеции на матч с Россией:
Валльстедт (Кланг);
Эдвинссон – Гранс, Хольц – Эклунд – Олауссон;
Лёф – Нюстрём, Стаккестад – Юнгман – Шёберг;
Андре – Ольссон, Росен – Нидербах – Торгерсcон;
Форсфьелль, Магнуссон – Экмарк – Нюбек, Стенман.
Сборная Швеции на групповом этапе также встретится с командами США, Словакии и Швейцарии. Напомним, молодёжный чемпионат мира 2022 года пройдёт с 26 декабря по 6 января в Канаде.
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