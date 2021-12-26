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Стал известен состав сборной Швеции на матч с Россией на МЧМ-2022

Стал известен состав сборной Швеции на матч с Россией на МЧМ-2022
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Стал известен состав сборной Швеции на матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой России. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало матча — в 0:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной Швеции на матч с Россией:

Валльстедт (Кланг);
Эдвинссон – Гранс, Хольц – Эклунд – Олауссон;
Лёф – Нюстрём, Стаккестад – Юнгман – Шёберг;
Андре – Ольссон, Росен – Нидербах – Торгерсcон;
Форсфьелль, Магнуссон – Экмарк – Нюбек, Стенман.

Сборная Швеции на групповом этапе также встретится с командами США, Словакии и Швейцарии. Напомним, молодёжный чемпионат мира 2022 года пройдёт с 26 декабря по 6 января в Канаде.

Турнирная таблица МЧМ-2022
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