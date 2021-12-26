Стал известен состав сборной Швеции на матч с Россией на МЧМ-2022

Стал известен состав сборной Швеции на матч молодёжного чемпионата мира 2022 года с командой России. Встреча пройдёт в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум». Начало матча — в 0:30 по московскому времени.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Состав сборной Швеции на матч с Россией:



Валльстедт (Кланг);

Эдвинссон – Гранс, Хольц – Эклунд – Олауссон;

Лёф – Нюстрём, Стаккестад – Юнгман – Шёберг;

Андре – Ольссон, Росен – Нидербах – Торгерсcон;

Форсфьелль, Магнуссон – Экмарк – Нюбек, Стенман.



Сборная Швеции на групповом этапе также встретится с командами США, Словакии и Швейцарии. Напомним, молодёжный чемпионат мира 2022 года пройдёт с 26 декабря по 6 января в Канаде.