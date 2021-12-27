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Сборная Финляндии обыграла команду Германии в матче открытия МЧМ-2022

Сборная Финляндии обыграла команду Германии в матче открытия МЧМ-2022
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В Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира по хоккею 2022 года. В матче открытия турнира, который состоялся в Эдмонтоне, встречались команды Финляндии и Германии. Матч завершился со счётом 3:1 в пользу финских хоккеистов.

Турнирная таблица МЧМ-2022

Представители сборной Суоми открыли счёт на 13-й минуте матча усилиями Брэда Ламберта. Немцы отыгрались в начале второго периода, когда цели достиг бросок Луки Мюнценбергера. Но в дальнейшем забивали только финны — в их составе отличились Йоэль Мяяття и Самуэль Хелениус.

U20 ЧМ-2022. Группа A
26 декабря 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Финляндия U20
Окончен
3 : 1
Германия U20
1:0 Хелениус (Ламберт) – 12:52' (5x5)   1:1 Мюнценбергер – 23:27' (5x4)   2:1 Мяяття (Хеймосалми, Хирвонен) – 27:38' (5x5)   3:1 Хелениус (Ламберт, Койвунен) – 47:53' (5x5)

Напомним, молодёжный чемпионат мира проходит в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года. Матчи проходят в Эдмонтоне и Ред-Дире. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.

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