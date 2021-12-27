Экс-форвард ЦСКА подписал контракт с клубом высшей лиги Финляндии

Российский нападающий Кирилл Максимов подписал контракт с финским клубом «Юкурит».



22-летний хоккеист заключил соглашение сроком до конца сезона, который включает в себя двухнедельный просмотр.



«Кирилл может принести нам голевую силу. Он крупный и опытный нападающий, который хорошо двигается и является полезным игроком.



О его мастерстве можно судить в том числе по тому, что у него было предложение от ЦСКА, но он выбрал «Юкурит». Кирилл нацелен играть в НХЛ, поэтому он видит, что в нашем клубе может сделать следующий шаг к своей цели», — заявил генменеджер клуба Микко Хаккарайнен.



В прошлом сезоне Максимов выступал в системе ЦСКА на правах аренды из «Эдмонтон Ойлерз». Он провёл 16 матчей, набрав в них 3 (2+1) балла.