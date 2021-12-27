НХЛ и профсоюз игроков внесут изменения в регламент турнира из-за ситуации с коронавирусом

Национальная хоккейная лига и профсоюз игроков работают над изменениями в регламенте турнира из-за коронавирусной ситуации, сообщает Sportsnet.
Сообщается, что клубам будут разрешено экстренно вызвать в состав дополнительного третьего голкипера, если два основных будут недоступны из-за коронавируса. Командам, которые не смогут заявить на матч двух вратарей, 6 защитников и 12 нападающих, разрешено экстренно вызвать игрока. Средняя зарплата хоккеиста не может превышать $ 1 млн.
Также до паузы на Матч звёзд НХЛ вместе с командой будут находиться дополнительные игроки. В этом списке могут находиться как минимум шесть хоккеистов. Это должны быть игроки, которые не были в основном составе до 22 декабря, провели хотя бы 75% дней регулярного чемпионата или сыграли как минимум 16 из 20 матчей команды до 22 декабря.
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