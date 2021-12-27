Аскаров совершил яркое спасение в матче со Швецией. Мухамадуллин вытащил шайбу с ленточки

В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Идёт 1-й период, в счёте ведут шведы – 1:0.

На 12-й минуте первого игрового отрезка вратарь сборной России Ярослав Аскаров совершил яркое спасение, нейтрализовав выход один на один форварда сборной Швеции, однако шайба всё же могла оказаться в воротах – с ленточки её успел вытащить защитник Шакир Мухамадуллин, выступающий в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев».

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Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующем победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.