Россия забросила первую шайбу на МЧМ-2022, сократив отставание от Швеции до двух голов

В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Идёт 2-й период, в счёте ведут шведы – 3:1.

На 15-й минуте 2-го периода шведам удалось разыграть двойное большинство после удалений Павла Тютнева и Марата Хуснутдинова в составе сборной России. Отличился Эмиль Андре, результативные передачи на счету Хельге Гранса и Вильяма Эклунда.

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Уже спустя две минуты форвард сборной России Фёдор Свечков сократил отставание в счёте, забросив первую шайбу на турнире для подопечных Сергея Зубова. Ему ассистировали Никита Чибриков и Кирилл Танков.

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Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.