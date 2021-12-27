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Сборная России уступает Швеции со счётом 1:3 после двух периодов на МЧМ-2022

Сборная России уступает Швеции со счётом 1:3 после двух периодов на МЧМ-2022
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В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Завершён период, в счёте ведут шведы – 3:1.

Календарь МЧМ-2022

Счёт в матче в большинстве на пятой минуте открыл шведский нападающий Оскар Олауссон. Ему ассистировали Александер Хольц и Хельге Гранс. Во втором периоде шведы забросили ещё две шайбы — сначала в меньшинстве отличился Симон Эдвинссон, а затем двойное большинство реализовал Эмиль Андре. Уже спустя две минуты после гола капитана сборной Швеции форвард сборной России Фёдор Свечков сократил отставание в счёте, забросив первую шайбу на турнире для подопечных Сергея Зубова. Ему ассистировали Никита Чибриков и Кирилл Танков.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.

Россия уступает Швеции на МЧМ! Нашей молодёжке нужно собраться! LIVE Россия уступает Швеции на МЧМ! Нашей молодёжке нужно собраться! LIVE
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