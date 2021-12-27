Судьи не заметили удар клюшкой по лицу Чибрикова перед голом в ворота Швеции на МЧМ-2022

В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Идёт 2-й период, в счёте ведут шведы – 3:1.

На 17-й минуте 2-го периода форвард сборной России Фёдор Свечков сократил отставание в счёте, забросив первую шайбу на турнире для подопечных Сергея Зубова. Ему ассистировали Никита Чибриков и Кирилл Танков.

Примечательно, что судьи упустили из вида момент, предшествующий взятию ворот, в котором российский нападающий Никита Чибриков получил клюшкой по лицу от защитника Хельге Гранса. После гола форварду сборной России потребовалось даже какое-то время, чтобы подняться со льда – в этом ему помогли партнёры.

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Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.