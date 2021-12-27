Мичков забросил шайбу броском с неудобной руки с отрицательного угла в игре со Швецией

В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Идёт 3-й период, в счёте ведут шведы – 4:3.

На 5-й минуте 3-го периода 17-летний российский нападающий Матвей Мичков отметился первым голом на турнире в результате курьёзного эпизода, когда шайба оказалась в ворота сборной Швеции после контакта с вратарём. Арбитрам потребовался видеопросмотр инцидента – после чего взятие ворот было признано легитимным.

Уже спустя минуту Мичков отметился дублем – ему удалось застать врасплох вратаря Швеции броском с неудобной руки с отрицательного угла.

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