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Швеция забросила 5-ю шайбу в ворота России на МЧМ-2022, вернув преимущество в два гола

Швеция забросила 5-ю шайбу в ворота России на МЧМ-2022, вернув преимущество в два гола
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В эти минуты в Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» проходит стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Идёт 3-й период, в счёте ведут шведы – 5:3.

В середине 3-го периода сборной Швеции удалось вновь вернуть преимущество в счёте с разницей в две шайбы – автором гола стал форвард Теодор Нидербах, набравший первое очко в игре. Таким образом, голкипер россиян Егор Гуськов пропустил уже вторую шайбу в этом периоде, перед началом которого он сменил Ярослава Аскарова.

Права на видео принадлежат Bell Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Календарь МЧМ-2022.

Молодёжный чемпионат мира пройдёт в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада) с 26 декабря по 6 января 2022 года. Сборная России выступает в группе В с командами Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В другой группе четыре путёвки в плей-офф разыгрывают сборные Канады, Финляндии, Чехии, Германии и Австрии. Действующим победителем турнира является команда США, в финале МЧМ-2021 переигравшая сборную Канады.

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