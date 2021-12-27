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Дубль Мичкова не спас Россию от крупного поражения от Швеции в дебютном матче на МЧМ-2022

Дубль Мичкова не спас Россию от крупного поражения от Швеции в дебютном матче на МЧМ-2022
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.

В составе сборной Швеции отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман. Автором первой заброшенной шайбы сборной России на турнире стал Фёдор Свечков, а затем дублем отметился 17-летний форвард Матвей Мичков.

Отметим, что перед началом 3-го периода сборная России совершила замену вратаря – вместо Ярослава Аскарова на лёд вышел Егор Гуськов. У Аскарова – 13 сейвов после 16 бросков, у Гуськова – 5 спасений после 7 бросков.

Следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет сборная Швейцарии. Игра пройдёт завтра, в ночь на вторник, 28 декабря. Начало – 00:30 мск.

Календарь МЧМ-2022.
U20 ЧМ-2022. Группа B
27 декабря 2021, понедельник. 00:30 МСК
Россия U20
Окончен
3 : 6
Швеция U20
0:1 Олауссон (Хольц, Гранс) – 05:24' (5x4)   0:2 Эдвинссон – 27:39' (4x5)   0:3 Андре (Гранс, Эклунд) – 34:16' (5x3)   1:3 Свечков (Чибриков, Танков) – 36:28' (5x5)   1:4 Хольц (Эклунд, Андре) – 43:26' (5x3)   2:4 Мичков (Демидов) – 44:45' (5x5)   3:4 Мичков (Смирнов, Демидов) – 45:26' (5x5)   3:5 Нидербах (Торгерссон) – 51:37' (5x5)   3:6 Юнгман (Эдвинссон) – 59:10' (en)
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