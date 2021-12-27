Дубль Мичкова не спас Россию от крупного поражения от Швеции в дебютном матче на МЧМ-2022

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.
В составе сборной Швеции отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман. Автором первой заброшенной шайбы сборной России на турнире стал Фёдор Свечков, а затем дублем отметился 17-летний форвард Матвей Мичков.
Отметим, что перед началом 3-го периода сборная России совершила замену вратаря – вместо Ярослава Аскарова на лёд вышел Егор Гуськов. У Аскарова – 13 сейвов после 16 бросков, у Гуськова – 5 спасений после 7 бросков.
Следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет сборная Швейцарии. Игра пройдёт завтра, в ночь на вторник, 28 декабря. Начало – 00:30 мск.
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