Мичков признан лучшим игроком в составе сборной России в матче со Швецией на МЧМ-2022

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.

Как сообщает журналист The Athletic Кори Пронман в «Твиттере», по завершению игры команды определились с лучшим хоккеистом в составе каждой из сборных – так в сборной России главным героем стал 17-летний нападающий Матвей Мичков, оформивший дубль, а у шведов – форвард Оскар Магнуссон, не отметившийся результативными действиями.

Напомним, следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет сборная Швейцарии. Игра пройдёт завтра, в ночь на вторник, 28 декабря. Начало – 00:30 мск.