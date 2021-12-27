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Мичков признан лучшим игроком в составе сборной России в матче со Швецией на МЧМ-2022

Мичков признан лучшим игроком в составе сборной России в матче со Швецией на МЧМ-2022
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.

Как сообщает журналист The Athletic Кори Пронман в «Твиттере», по завершению игры команды определились с лучшим хоккеистом в составе каждой из сборных – так в сборной России главным героем стал 17-летний нападающий Матвей Мичков, оформивший дубль, а у шведов – форвард Оскар Магнуссон, не отметившийся результативными действиями.

Календарь МЧМ-2022.

Напомним, следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет сборная Швейцарии. Игра пройдёт завтра, в ночь на вторник, 28 декабря. Начало – 00:30 мск.

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