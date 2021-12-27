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Статистика матча Швеция — Россия на МЧМ-2022

Статистика матча Швеция — Россия на МЧМ-2022
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.

Согласно статистике, Швеция превзошла Россию по броскам в створ – 30 на 24, по отражённым броскам впереди голкипер шведов Йеспер Валльстедт (27 сейвов), в то время, как у российского дуэта АскаровГуськов на двоих лишь 18.

По удалениям Россия оказалась впереди – 12 минут штрафа против 4. При этом Швеция трижды сумела реализовать численное преимущество, два из которых в формате «5 на 3», а одну они забросили, играя в меньшинстве.

По выигранным вбрасываниям впереди Швеция – 38 (55%) на 31 (44%).

Календарь МЧМ-2022.

Напомним, следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет сборная Швейцарии. Игра пройдёт завтра, в ночь на вторник, 28 декабря. Начало – 00:30 мск.

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