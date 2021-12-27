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Зубов назвал причины поражения сборной России от Швеции на старте МЧМ-2022

Зубов назвал причины поражения сборной России от Швеции на старте МЧМ-2022
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51-летний российский специалист Сергей Зубов, возглавляющий молодёжную сборную России, назвал причины поражения своих подопечных в дебютном матче молодёжного чемпионата мира – 2022 в Канаде от сборной Швеции (3:6).

«Хорошая игра, мы сделали на несколько ошибок больше, это отразилось на счёте. Нужно подтянуть дисциплину, играли «три на пять» и поплатились за это. Почему так много удалений? Ребята волнуются, для многих это первый турнир на таком уровне. Пытаемся их успокаивать, но эмоции берут своё. Обидно, что оставались втроём. Такие удаления должны быть исключены. Это донесём до ребят. Второе звено сегодня отличилось, у четвёртого были моменты. Но первое звено и есть первое звено, там собраны топовые ребята, сейчас они приносят нам голы. Будем спрашивать не только с нападающих, сегодня у защитников были моменты, где можно атаковать, а мы ищем ненужные передачи. Должна быть командная нацеленность на ворота», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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