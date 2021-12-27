Главный тренер сборной Швеции объяснил, почему один из лидеров команды не сыграл с Россией

Главный тренер молодёжной сборной Швеции Томас Монтен после победы над командой России (6:3) объяснил, почему стартовый матч молодёжного чемпионата мира 2022 года пропустил один из лидеров его команды нападающий Фабиан Люселль.

«Фабби был недоступен для участия в матче. Он не мог сыграть сегодня и не сыграет завтра. Мы надеемся, что скоро он вернётся в строй, но это точно не произойдёт в завтрашнем матче. Надеемся, что он сыграет на этой неделе. Что с ним случилось? Это не травма и не болезнь. Он плохо себя чувствовал. Тест на коронавирус дал отрицательный результат, но есть другие вещи», — сказал Монтен на пресс-конференции.

В составе сборной Швеции отличились Оскар Олауссон, Симон Эдвинссон, Эмиль Андре, Александер Хольц, Теодор Нидербах и Даниэль Юнгман. Автором первой заброшенной шайбы сборной России на турнире стал Фёдор Свечков, а затем дублем отметился 17-летний форвард Матвей Мичков.