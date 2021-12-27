Швеция поразила ворота сборной России в матче МЧМ-2022 в четырёх различных форматах

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.
Примечательно, что шведам удалось поразить ворота сборной России в четырёх различных форматах – в равных составах отличился Теодор Нидербах, в формате «5 на 4» забросил Оскар Олауссон, в меньшинстве шайбу на свой счёт записал Симон Эдвинссон, дважды шведам удалось реализовать большинство «5 на 3» благодаря голам Эмиля Андре и Александера Хольца, точку в этой игре поставил гол в пустые ворота в исполнении Даниэля Юнгмана.
Отметим, что перед началом 3-го периода сборная России совершила замену вратаря – вместо Ярослава Аскарова на лёд вышел Егор Гуськов. У Аскарова – 13 сейвов после 16 бросков, у Гуськова – 5 спасений после 7 бросков.
- 27 декабря 2021
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