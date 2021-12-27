НХЛ перенесла ещё три матча регулярного чемпионата

Национальная хоккейная лига объявила о переносе ещё трёх игр регулярного чемпионата в связи с распространением COVID-19, сообщает официальный сайт лиги.



Были отложены матчи: «Коламбус Блю Джекетс» – «Чикаго Блэкхоукс» (29 декабря), «Питтсбург Пингвинз» – «Торонто Мэйпл Лифс» и «Бостон Брюинз» – «Оттава Сенаторз» (30 декабря).



Также НХЛ вернула в регламент турнира состав «такси».



Возвращение состава «такси» нужно для того, чтобы предоставить клубам легкодоступных игроков, которых можно отозвать в НХЛ, чтобы свести к минимуму вероятность того, что клубам придётся играть в меньшинстве или игры придётся отложить.



Также с этого момента командам, которые не смогут заявить на матч двух вратарей, 6 защитников и 12 нападающих, разрешено экстренно вызвать игрока. Кэпхит такого хоккеиста не может превышать $ 1 млн.

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