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Россия — Швеция. Лучшие моменты матча. Видео

Россия — Швеция. Лучшие моменты матча. Видео
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центриум» состоялся стартовый матч сборной России в рамках молодёжного чемпионата мира 2022 года с национальной командой Швеции. Встреча завершилась победой шведов со счётом 6:3.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала на YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

Единственную шайбу в первом периоде забросил Оскар Олауссон. Во втором отрезке встречи шведы забили ещё два раза – отличились Симон Эдвинссон и Эмиль Андре. На 37-й минуте Фёдор Свечков сократил отставание российской сборной.

В первой половине третьего периода Матвей Мичков оформил дубль, сделав счёт 3:4. На 52-й минуте Теодор Нидербах забросил пятую шайбу шведской сборной, на последней минуте матча Даниэль Юнгман установил окончательный счёт на табло.

Следующим соперником подопечных Сергея Зубова станет сборная Швейцарии. Игра пройдёт завтра, в ночь на вторник, 28 декабря. Начало – в 00:30 мск.

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