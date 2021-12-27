США победили Словакию с минимальной разницей на МЧМ-2022

В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центрум» завершилась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2022, в которой сборная США встречалась со сборной Словакии. Хозяева победили со счётом 3:2.



Счёт в матче был открыт на 14-й минуте – отличился 18-летний форвард сборной США Мэтт Нис. На 16-й минуте американцам удалось удвоить преимущество усилиями Мэки Самоскевича. На 33-й минуте хозяева забросили и третью шайбу. Автором гола стал Лэндон Слаггерт. Обе ответные шайбы слова на счету Мартина Хромьяка (42 и 58 минуты).



Также сегодня, 27 декабря, сборная России уступила сверстникам из Швеции со счётом 3:6. Такой же счёт и в матче Чехия – Канада. Победу одержали «кленовые листья».