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США победили Словакию с минимальной разницей на МЧМ-2022

США победили Словакию с минимальной разницей на МЧМ-2022
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В Ред-Дире (Канада) на стадионе «Вестернер Парк Центрум» завершилась встреча группового этапа молодёжного чемпионата мира — 2022, в которой сборная США встречалась со сборной Словакии. Хозяева победили со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте – отличился 18-летний форвард сборной США Мэтт Нис. На 16-й минуте американцам удалось удвоить преимущество усилиями Мэки Самоскевича. На 33-й минуте хозяева забросили и третью шайбу. Автором гола стал Лэндон Слаггерт. Обе ответные шайбы слова на счету Мартина Хромьяка (42 и 58 минуты).

Также сегодня, 27 декабря, сборная России уступила сверстникам из Швеции со счётом 3:6. Такой же счёт и в матче Чехия – Канада. Победу одержали «кленовые листья».

U20 ЧМ-2022. Группа B
27 декабря 2021, понедельник. 05:30 МСК
США U20
Окончен
3 : 2
Словакия U20
1:0 Нис (Кули, Пирт) – 13:35' (5x3)   2:0 Самоскевич (Коронато, Бенирс) – 15:18' (5x4)   3:0 Слаггерт (Кайзер, Дикинсон) – 32:42' (5x5)   3:1 Хромьяк (Кашлик, Княжко) – 41:03' (5x4)   3:2 Хромьяк (Немец, Миклуха) – 57:27' (4x4)
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